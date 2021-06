Em 2020, foi a Fifa. Em 2021, tem sido a bola. E assim como na temporada passada, em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, quando começou o torneio devendo seis pontos, numa punição imposta pela entidade máxima do futebol, o Cruzeiro está zerado e ocupa a lanterna da competição na atual edição da Segundona após a derrota de 4 a 3 para o CRB, de Alagoas, na noite deste domingo (6), no Mineirão, na sua segunda “exibição”.

A vitória do clube alagoano teve como componente principal os erros cruzeirenses. A começar pelo goleiro Lucas França, que falhou no primeiro gol adversário, logo aos quatro minutos, com Marthã marcando de cabeça após cobrança de escanteio.

O empate cruzeirense veio logo depois, com Airton, mas numa cobrança de falta em que a bola desviou na barreira, Diego Torres colocou os alagoanos na frente aos 31.

Na etapa final, a equipe de Felipe Conceição pressionava em busca da igualdade quando o zagueiro Ramon fez uma lambança e deixou Hyuri livre para decretar o 3 a 1.

Logo em seguida, Rafael Sóbis foi sacado por Felipe Conceição, para a entrada do atacante Stênio, e o veterano jogador além de deixar o gramado irritado, se posicionou contrário à substituição. A Raposa seguiu impondo um ritmo forte e chegou a empatar a partida, com gols muito parecidos de Ramon e Matheus Barbosa, de cabeça, após cobrança de escanteio de Rômulo pela direita.

Aconteceu ainda um lance polêmico, que deixou a impressão de a bola ter ultrapassado a linha do gol do CRB, mas sem confirmação por parte da arbitragem. Isso quando o placar era de 3 a 2 para os alagoanos.

A virada chegou a ser um sonho, mas um belo chute de Jean Patrick, de fora da área, logo após Matheus Barbosa empatar, decretou a segunda derrota consecutiva do Cruzeiro nesta Série B do Campeonato Brasileiro.

No ano passado, após vencer os dois primeiros jogos, os cruzeirenses somavam zero ponto por causa da punição de seis pontos imposta pela Fifa. Em 2021, a pontuação é a mesma, mas porque o time de Felipe Conceição perdeu as duas primeiras partidas.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 3

Lucas França; Raul Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Flávio (Matheus Barbosa) e Rômulo; Bruno José, Rafael Sóbis (Stênio) e Airton (Felipe Augusto); Guilherme Bissoli. Técnico: Felipe Conceição

CRB 4

Diogo Silva; Reginaldo Lopes, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick e Diego Torres (Dudu); Ewandro (Erik), Hyuri (Vitão) e Alisson Farias (Celsinho). Técnico: Alan Al

DATA: 6 de junho de 2021

HORÁRIO: 18H15

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte (MG)

MOTIVO: 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

GOLS: Marthã, aos 4, Airton, aos 8, e Diego Torres, aos 31 minutos do primeiro tempo; Hyuri, aos 6, Ramon, aos 13, Matheus Barbosa, aos 40, e Jean Patrick, aos 42 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Douglas Marques Flores, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua Costa, todos de São Paulo

CARTÃO AMARELO: Ramon (Cruzeiro); Mathã, Claudinei e Ewandro (CRB)