Bicampeão da Série A e da Copa do Brasil, o Atlético tem na manutenção do elenco sua prioridade para 2022, como enfatizou o empresário Ricardo Guimarães, um dos “4 R’s”. “É muito difícil a melhoria. E acho que nenhum clube brasileiro conseguiu tantas vitórias. A gente vai manter (o plantel), mas atento ao mercado”, declarou. De fato, o Galo virou o time a ser batido. E não apenas pelo que faturou em títulos e premiações neste ano, como também pelo desempenho diante daqueles que pintam como seus principais adversários para a próxima temporada.

Além do Alvinegro, outros oito times brasileiros se classificaram à Libertadores. Contabilizando os confrontos envolvendo essas equipes em 2021, o Atlético obteve, de longe, o melhor aproveitamento, com 75,3%. O América é o que detém o pior desempenho nesse sentido, com somente 29,8%.

Em 27 partidas contra os outros clubes nacionais que estarão na disputa da Liberta, o Galo teve 18 vitórias, sete empates e duas derrotas neste ano. O segundo melhor é o Flamengo: 52,17% de aproveitamento (confira o rendimento das outras agremiações abaixo).

Mercado

Diante desse retrospecto, a tese de Guimarães faz todo sentido e pode ser apontada como um dos motivos para, em meio ao efervescente mercado do futebol brasileiro, os demais clubes estarem correndo atrás de novos reforços, enquanto o Galo continua no modo “morno”.

A contratação do atacante Ademir, ex-América, e o retorno do zagueiro Vitor Mendes e do meio-campista Guilherme Castilho, após defenderem o Juventude, eram situações previstas antes do término do Brasileirão. Com o fim do calendário de jogos do futebol brasileiro, não se sabe se Galo vai anunciar algum nome de impacto. Fica a expectativa se o atual plantel manterá ou não a hegemonia nacional e se voltará ao topo da América em 2022 depois de nove anos.

Desempenho dos nove classificados à Libertadores 2022 em confrontos entre eles na temporada 2021

Atlético

Jogos: 27

Campanha: 18 vitórias, 7 empates e 2 derrotas

Aproveitamento: 75,3%

Flamengo

Jogos: 23

Campanha: 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas

Aproveitamento: 52,17%

Bragantino

Jogos: 20

Campanha: 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas

Aproveitamento: 46,6%

Fortaleza

Jogos: 18

Campanha: 8 vitórias, 1 empate e 9 derrotas

Aproveitamento: 46,29%

Corinthians

Jogos: 18

Campanha: 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas

Aproveitamento: 42,59

Fluminense

Jogos: 23

Campanha: 8 vitórias, 5 empates e 10 derrotas

Aproveitamento: 42%

Palmeiras

Jogos: 23

Campanha: 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas

Aproveitamento: 36,23%

Athletico-PR

Jogos: 21

Campanha: 6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas

Aproveitamento: 34,92%

América

Jogos: 19

Campanha: 4 vitórias, 5 empates e 10 derrotas

Aproveitamento: 29,8%