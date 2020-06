Sem entrar em campo há mais de três meses, o 23 de junho guarda uma história curiosa em relação ao Atlético e que com certeza matará de inveja os torcedores que estão morrendo de saudade de ver o time em ação. Isso porque em 1981, neste dia, o clube entrou em campo duas vezes, no Mineirão, numa rodada dupla em que na somatória dos gols balançou as redes adversárias dez vezes.

O Atlético ainda tinha o esquadrão que foi vice-campeão brasileiro em 1980, perdendo a final para o Flamengo, e se preparava para estrear na Copa Libertadores, que começou para o Galo em 3 de julho, com um empate por 2 a 2 com o rubro-negro carioca no Gigante da Pampulha.

A ficha técnica do jogo de fundo, entre Atlético e Seleção da Colômbia, que era dirigida por Carlos Bilardo A ficha técnica do jogo de fundo, entre Atlético e Seleção da Colômbia, que era dirigida por Carlos Bilardo

E seu adversário principal naquela noite também vivia tempos de preparação, mas para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 1982, que foi disputada na Espanha.

Sim, o Galo enfrentou uma Seleção em 23 de junho de 1981, no Mineirão. Foi a Colômbia, que tinha como maior destaque o seu treinador, o argentino Carlos Bilardo, que cinco anos depois levaria a seleção do seu país ao bicampeonato mundial na Copa do México.

Naqueles tempos, as Eliminatórias Sul-Americanas não tinham o formato atual, com todas as seleções se enfrentando em jogos de ida e volta. Eram formados grupos. E a Colômbia integrava a mesma chave de Uruguai e Peru, que foi quem se classificou.

A força do time atleticano, que era comandado pelo técnico Pepe, ex-parceiro de Pelé no Santos e bicampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1958 e 1962, mas que durou pouco no comando alvinegro, ficou evidente pelo placar da partida. Uma goleada por 6 a 1, gols de Palhinha (2), Éder, Toninho Cerezo, Vaguinho e Marcus Vinícius. Herrera descontou para os colombianos.

Preliminar

Antes de massacra os colombianos, o Atlético enfrentou o Democrata, de Governador Valadares, em partida antecipada da oitava rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Isso aconteceu por causa da participação do clube na Copa Libertadores.

A ficha técnica da goleada do time reserva do Atlético sobre o Democrata-GV pelo Campeonato Mineiro A ficha técnica da goleada do time reserva do Atlético sobre o Democrata-GV pelo Campeonato Mineiro

O time reserva do Atlético foi comandado por João Avelino, o 71, e tinha como base garotos revelados nas categorias de base do clube. Mas ganhou reforços importantes, como o lateral-esquerdo Jorge Valença e o centroavante Fernando Roberto, um dos reservas de Reinaldo, que não participou de nenhum dos jogos da rodada dupla.

Apesar de entrar em campo com uma equipe totalmente reserva, o Galo goleou a Pantera por 4 a 0, gols de Vilmar, Paulo Martins, Fernando Roberto e Jorge Valença.

A somatória dos placares fez com que os pouco mais de 16 mil torcedores que foram ao Mineirão naquela noite pudessem ver dez gols atleticanos.