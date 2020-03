Após uma longa procura no mercado e apostando em nomes que não corresponderam às expectativas, como Alexandre Gallo e Rui Costa, o Atlético finalmente se acertou com um diretor de futebol conceituado no mercado brasileiro.

Revelado no América e com títulos de expressão por Cruzeiro e Palmeiras, Alexandre Mattos bateu o martelo e, nesta quinta-feira (12), foi oficializado como novo responsável pelo futebol do alvinegro pelos próximos dois anos.

O anúncio da chegada do dirigente foi revelado pelo presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, por meio das redes sociais.

Estamos seguindo um caminho importante. Com responsabilidade, trouxemos os melhores: Sampaoli e, agora, Alexandre Mattos. #AquiÉGalo pic.twitter.com/nY63FoPQMW — Sergio Sette Camara (@camara_sette) March 12, 2020

Demitido do alviverde paulista há alguns meses e sem visto de trabalho para atuar no Reading, equipe da segunda divisão inglesa, Mattos deu o aval ao presidente Sérgio Sette Câmara e, a partir de agora, ocupará função.

O diretor de futebol exercerá a função de braço direito do mandatário do alvinegro. Com o networking adquirido no mercado da bola, é a esperança da torcida para que o clube realize boas contratações, que ajudem a recolocar o Atlético em alta no cenário do futebol brasileiro.