O desempenho dos jovens Bruninho e Marquinhos, pratas da casa, na vitória do Atlético sobre o Goiás, despertou a atenção de outros atletas das categorias de base do alvinegro e os fez sonhar com o mesmo caminho na equipe principal. Um deles, o zagueiro Vitor Mendes, capitão da equipe Sub-20.

"Sem palavras, acho que jogar no clube com a grandeza do Atlético é muito gratificante. Acredito que passou um filme na cabeça deles por tudo que trabalharam e plantaram para chegar nesse momento. Muito feliz por eles e espero também estar vivendo um grande momento como esse", comenta o zagueiro ao Hoje em Dia.

"São dois grandes atletas. Trabalhamos juntos na base, são jogadores com talentos incríveis, ótimos dentro e fora de campo. Tenho certeza que chegaram onde estão pela dedicação", acrescenta.

Sobre o trabalho realizado nas categorias de base, o defensor, que tem o contrato se encerrando no fim desta temporada - Mendes veio por empréstimo junto ao Santos -, afirma que é muito bem executado e que abre portas para que novos jogadores sejam aproveitados entre os "peixes grandes".

"Existe um processo de preparação na categoria de base do Galo, somos bem preparados antes de subir para o profissional. O Atlético tem uma estrutura fundamental para o crescimento de cada jogador, isso tem um reflexo em vários títulos em categorias menores", conclui.