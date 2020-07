Há exatos sete anos, o zagueiro Réver vivia o auge da carreira, levantando a tão sonhada inédita taça da Copa Libertadores pelo Atlético. Nesta sexta-feira (24), ele foi o entrevistado na Cidade do Galo, para falar de um outro assunto: a volta das competições no país, em meio à pandemia do novo coronavírus.

Há 132 dias sem atuar oficialmente, o Galo entra em campo no próximo domingo (26), contra o América, e busca roubar a liderança do alviverde, no confronto válido pela décima rodada do Campeonato Mineiro. A partida está marcada para às 16h e será disputada na Arena Independência. Com mando do Coelho, o jogo será com portões fechados.

"Esperamos tanto por este momento. Acredito que nunca na história do futebol mundial aconteceu algo parecido ao que estamos passando. Ficar tanto tempo sem uma partida oficial, nos deixou com uma ansiedade muito grande. Espero que a gente consiga fazer com os nossos torcedores sintam o prazer de nos apoiar, mesmo que sem a presença no estádio", comentou o 'Capitão América'.

"Fisicamente e tecnicamente, estamos muito bem. Lá se vão três meses tentando aprimorar a parte física desde então. Tem aquele outro lado de que você acaba tendo o lado psicológico prejudicado, pois há muito tempo não disputamos um jogo", acrescentou.

Sobre o adversário de domingo, com o qual realizou um jogo-treino na última semana, Réver destaca a qualidade e também a maior dificuldade que o Atlético encontrará no fim de semana, principalmente, por se tratar de uma partida oficial.

"O América cumpre muito bem suas funções táticas. O duelo será bem diferente do jogo-treino. A partir do momento que você entra em campo para uma competição, é algo que mexe com os níveis de motivação e concentração", finalizou.

O zagueiro de 35 anos, inclusive, tem se destacado bastante nos treinamentos e agradado ao técnico Jorge Sampaoli. Ele deve ser um dos onze titulares neste retorno das competições.