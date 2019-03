As boas atuações nos três últimos jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro mostram que o atacante David está plenamente recuperado do problema muscular que o afastou de boa parte da temporada, e o consolida como importante opção ofensiva para a reta final do Estadual.

Neste sábado (23), o camisa 11 vai ter mais uma oportunidade de mostrar serviço para o técnico Mano Menezes, quando a Raposa entrar em campo para enfrentar o Patrocinense, às 19h, no Mineirão, no jogo único das quartas de final do Estadual.

Enfrentar o time da região do Alto Paranaíba não é uma novidade para David, que tem na memória boas e más recordações de um recente encontro com a Águia.

No duelo entre as equipes no primeiro turno, no dia 23 de janeiro, no Gigante da Pampulha, o Cruzeiro venceu por 1 a 0 com gol de David, no primeiro tempo. Foi o primeiro tento do atacante na temporada.

Entretanto, apesar de ter balançado as redes do rival, o camisa 11 deixou o gramado cabisbaixo.

Na segunda parte do jogo, David tentou uma arrancada, sentiu dores na coxa esquerda, e foi substituído na sequência. Constatado um edema no local, o jogador ficou de fora do time por mais de 45 dias.

De volta, o camisa 11 vem sendo elogiado frequentemente por Mano, e surge como principal opção de velocidade para o ataque celeste nos duelos decisivos do Mineiro.

Para o duelo deste sábado, o comandante da Raposa deve optar entre David ou Marquinhos Gabriel para compor o quarteto ofensivo ao lado de Robinho, Rodriguinho e Fred.