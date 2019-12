Um prata da casa que pode se tornar fonte de renda para o Atlético já no início da próxima temporada. Assim pode ser visto o goleiro Cleiton, um dos principais alvos do "rico" Bragantino. Após tirar o atacante Alerrandro do alvinegro mineiro, o time paulista agora une forças para contar também o reserva imediato de Victor em seu plantel.

Depois de ter algumas propostas recusadas pela diretoria atleticana, a equipe que tem o Red Bull como principal investidor parece ter chegado a números que agradam à cúpula do time belo-horizontino. A informação, passada pelo jornalista Héverton Guimarães, é de que o negócio deve ter despecho nos próximos dias. Caso o martelo seja batido, o Galo ficaria com 20% dos direitos econômicos do arqueiro de 22 anos.

Com 64 jogos com a camisa do Atlético, Cleiton ganhou espaço na equipe após a lesão do "Santo", que sofreu um edema no joelho e precisou ficar fora de combate por quase 150 dias. Constantemente convocado para a Seleção Olímpica, o catarinense, inclusive, é dado como certo na lista que disputará os Jogos do Japão, no meio da próxima temporada.

A diretoria do Atlético, por sua vez, não comenta sobre o possível negócio. Pessoas próximas ao jogador também preferem aguardar e não comentam o interesse do clube que promete agitar o mercado nacional nos próximos anos.