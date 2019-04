Uma das novidades do Cruzeiro para esta temporada, o meia-atacante Marquinhos Gabriel pode conquistar um título estadual pelo terceiro ano consecutivo. Em 2017 e em 2018, o jogador foi campeão Paulista vestindo a camisa do Corinthians. O outro regional do gaúcho aconteceu em 2015, quando levantou a taça do Paulistão pelo Santos.

Uma das armas para o clássico contra o Atlético, o jogador admite que sua rotina não é alterada em semana de decisão. "Muda pouca coisa porque eu costumo me alimentar da melhor maneira possível. Isso faz muita diferenteça no campo. A gente precisa do nosso corpo, a gente tem que está a todo momento se cuidando. Eu venho tentando me alimentar bem, dormir bem, descansar bem para todos os jogos", destaca o camisa 20.

Marquinhos Gabriel chegou ao Cruzeiro neste ano com desconfiança por parte da torcida, mas é hoje um dos destaques da equipe comandada por Mano Menezes. Inclusive, foi dele o primeiro gol do Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético, no jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro, no último domingo (14), no Mineirão.

Para a segunda partida da decisão, neste sábado (20), no Independência, Marquinhos Gabriel espera uma postura diferente do Atlético. "Acredito que eles vão sair um pouco mais pro jogo .Eles estavam com as linhas bem baixas. Precisando do resultado, precisando vencer, vão precisar sair um pouquinho. Teremos mais espaço, mas facilidade de forma nennuma vamos ter", finaliza.

Em 15 jogos nesta temporada, Marquinhos Gabriel já acumula quatro gols e cinco assistências.