Um jogador de futebol que transformou a boa imagem dentro das quatro linhas em marca fora delas. É desta forma que o atacante Bruno Henrique, uma das principais peças do Flamengo, virtual campeão brasileiro e finalista da Libertadores, conduz a carreira e suas finanças.

Na tarde desta segunda-feira (19), o camisa 27 da equipe comandada pelo português Jorge Jesus oficializou a criação de um perfil no Instagram, que será utilizado para a comercialização de alguns produtos. A adesão de seguidores, inclusive, acontece na velocidade de uma flecha.

Para se ter ideia, a BH27, nome escolhido para a marca do belo-horizontino de 28 anos, foi seguida por mais de 17 mil pessoas, nas últimas 24 horas, após uma publicação feita pelo jogador em seu perfil pessoal. Às 16h20 desta segunda, eram 2.139 seguidores; na mesma hora desta terça (20), o número pulou para 19,8 mil.

Flecha

Eleito pela Fifa como o atleta de fuebol mais rápido do mundo, Bruno Henrique alcançou 38 km/h durante o jogo contra o Internacional e quebrou o recorde que era de Gareth Bale, jogador do Real Madrid, que alcançou 36,9 km/h. Usain Bolt, ícone do atletismo, alcançou 44,72 km/h na prova em que fez 100m em 9,58s e estabeleceu o recorde mundial. Contudo, sua média foi de 37,58 km/h, pouco abaixo do feito atingido pelo atacante rubro-negro, descoberto na várzea mineira.