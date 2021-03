O sentimento foi de dever cumprido, apesar de a vitória não ter sido alcançada. Mas mesmo em meio à celebração pelo empate e a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o zagueiro Ramon fez uma análise um pouco mais crítica em relação a de seus colgas de Cruzeiro.

É verdade que o defensor enfatizou o mérito do time diante das adversidades da partida. Porém, deixou claro também que a equipe “tem que assumir as coisas que aconteceram no jogo”, referindo-se sobretudo ao primeiro tempo abaixo da média.

“Temos que ser sinceros, porque pecamos muito. Temos que pegar (esse jogo) de exemplo para não cometermos mais os erros que cometemos. Temos uma sequência no Mineiro e mais para frente vamos pensar na Copa do Brasil", sintetizou à TV Cruzeiro.

A Raposa se prepara para o duelo deste domingo (14), às 16h, com o Athletic, no Mineirão, em confronto direto pelo G-4. Os celestes ocupam o quinto lugar, com quatro pontos, dois a menos que o time de São João Del Rei, terceiro colocado.