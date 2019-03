"Sempre foi um sonho vestir a camisa do Atlético. Antes de vim para cá tive propostas de salários bem melhores, de uma parte financeira até melhor do que o Atlético (ofereceu), mas escolhi esse desafio de poder vestir a camisa do Galo. Com felicidade aceitei. O Ricardo Oliveira e o Réver, com quem já havia jogado, ajudaram na minha vida e agora na minha adaptação". Foi assim que o atacante Geuvânio, de 26 anos, deu as boas vindas ao torcedor, durante a coletiva de apresentação na Cidade do Galo, realizada nesta segunda-feira (18).

Contratado para ser mais uma peça ofensiva para o técnico Levir Culpi, o ex-jogador de Santos e Flamengo espera dar a volta por cima e, apesar dos olhares de desconfiança, mostrar o seu valor. Contudo, ainda precisa de tempo para estar 100% fisicamente.

"Fiquei um tempo parado porque estava negociando a rescisão como time chinês, mas tem uma semana e meia que estou aqui já, treinando muito forte, em dois períodos quase todos os dias, no final da última semana comecei a fazer alguns trabalhos com equipe", explicou Geuvânio.

"Pelo meu biotipo, que não sou de engordar mais uma semana pegando firme, tenho condições de treinar com o time e participar dos jogos se o professor precisar", acrescentou.

Veja trechos de outras falas do novo reforço do Atlético:

Chance de conquistar um título logo de cara (Mineiro)

"Sempre fui vencedor em todos os clubes que passei, no Santos, na China, no Flamengo. Então chego aqui no Atlético com esse sonho, objetivo de conquistar, conquistando títulos no Atlético a gente entra na história do time, e esse é o nosso objetivo."

Principais características / onde prefere jogar

"A gente não teve essa conversa de como ele (Levir) vai me utilizar. Como estou treinando em separado ainda, fazendo alguns trabalhos de força, não tivemos esse papo. Gosto de jogar mais a frente, livre pelo meio, também jogo bem nas beiradas, sou jogador de velocidade, agudo. No mano a mano consigo levar vantagem sobre os marcadores"

Concorrência

"A titularidade vem com o trabalho no treino, dia adia, correspondendo quando entrar em campo. Isso vai influenciar na decisão do treinador."