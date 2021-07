O Cruzeiro enfrenta o Coritiba, nesta terça-feira (6), às 19h, no Mineirão, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em meio a um cenário desesperador. Vindo de três partidas consecutivas sem vitória, o time celeste não consegue embalar na competição e, com isso, vive em uma atmosfera de déjà-vu.

A situação atual é semelhante à da última temporada. Isso porque, após nove partidas realizadas na edição 2020, a Raposa somava oito pontos, um a menos que a atual campanha, também se via mais perto da zona de rebaixamento do que do G-4, já havia passado por troca no comando técnico e não convencia sua torcida.

Mas, sob outra ótica, a equipe tinha um aproveitamento superior no torneio do último ano, considerando esse período de disputa. Em nove jogos, havia vencido quatro (sobre Botafogo-SP, Guarani, Ponte Preta e Vitória), empatado dois (com Confiança e CRB) e perdido três (para Chapecoense, América e Brasil de Pelotas), obtendo 51,85% de rendimento.

Porém, como o time iniciou aquele campeonato com seis pontos a menos, devido a uma punição imposta pela Fifa, tinha, naquela ocasião, somente oito, em vez de 14. E depois da oitava rodada, o clube demitiu Enderson Moreira e contratou Ney Franco.

Já na atual Série B, foram dois triunfos (em cima de Ponte Preta e Vasco), três empates (com Goiás, Guarani e Brasil de Pelotas) e quatro reveses (para Confiança, CRB, Operário-PR e CSA), culminando em nove pontos e aproveitamento de 33,3%.

Em 13° lugar, o Cruzeiro, que teve Felipe Conceição nos dois primeiros confrontos do torneio e aposta em Mozart desde a terceira jornada, encara o vice-líder, o Coritiba, detentor de 19 pontos, tentando diminuir a diferença em relação ao G-4, atualmente de sete pontos. Senão, verá o sonho de voltar à elite se afastar cada vez mais e o terror da zona de rebaixamento se aproximar, como se deu em 2020.

Cruzeiro, de Mozart, vem de três jogos sem vencer na Série B do Brasileiro

A FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Ramon, Léo Santos e Paulo; Norberto, Rômulo, Adriano, Marcinho e Felipe Augusto (Jean), Rafael Sóbis e Bruno José (Giovanni). Técnico: Mozart

CORITIBA

Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Waguininho, Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico Gustavo Morínigo

DATA: 6 de julho de 2021 (terça-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antônio Zanotti, todos do Espírito Santo

TRANSMISSÃO: Premiere