O Atlético não contratou Keno para ser artilheiro do time. Muito pelo contrário, o objetivo era de que ele servisse o homem de área do time de Jorge Sampaoli. Mas o camisa 11 viveu momentos de goleador neste Brasileirão, justamente no momento em que o Galo teve seu melhor momento na competição. E o atacante, que está devendo nos últimos jogos, iniciou essa trajetória de bola na rede justamente contra o Atlético-GO, em 19 de setembro do ano passado, em confronto pela 11ª rodada, disputado em Goiânia, quando fez um hat-trick.

O atacante Keno terá pela frente, nas próximas três rodadas do Brasileirão, Atlético-GO, Grêmio e Vasco, clubes que sofreram gols dele neste Campeonato Brasileiro

Ele repetiu a dose contra o Grêmio, uma semana depois, no Mineirão, e também no Gigante da Pampulha, passados mais sete dias, mais um gol, dessa vez contra o Vasco, cobrando pênalti.

Esta é a sequência que o Galo tem pela frente agora, a começar por este domingo (17), quando recebe o Dragão às 18h30, no Mineirão, pela 30ª rodada. E para ter a arrancada necessária na busca do título, precisará voltar a contar com um Keno inspirado, pois nas últimas partidas o principal atacante do time de Sampaoli ficou devendo.

Números

Keno participou de 26 dos 28 jogos do Atlético neste Brasileirão. E marcou sete dos seus 10 gols, marca que o coloca como artilheiro da equipe na competição, diante dos três próximos adversários do Galo.

Depois da fase dourada, o camisa 11 disputou 15 partidas e balançou a rede apenas três vezes, sendo duas delas em cobranças de pênaltis, contra Goiás e Ceará. Foram cinco as assistências no período, média de uma a cada três jogos.

Apesar do momento ruim, pelo menos na participação em gols, o camisa 11 recebeu elogios de Jorge Sampaoli na entrevista coletiva após o empate por 2 a 2 com o Bragantino na última segunda-feira (11), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista: "Keno termina sendo vital em cada jogo. Temos de encontrar equilíbrio entre direita e esquerda na produção ofensiva", afirmou o comandante alvinegro.

KENO NO BRASILEIRÃO 2020

Gols

19/9 - Atlético-GO 3 x 4 Atlético - 11ª rodada - 3 gols

26/9 - Atlético 3 x 1 Grêmio - 12ª rodada - 3 gols

4/10 - Atlético 4 x 1 Vasco - 13ª rodada - 1 gol

10/10 - Atlético 3 x 0 Goiás - 15ª rodada - 1 gol

8/11 - Atlético 4 x 0 Flamengo - 20ª rodada - 1 gol

22/11 - Ceará 2 x 2 Atlético - 22ª rodada - 1 gol