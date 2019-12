Um grande problema do Atlético na temporada 2019 esteve relacionado à sua dupla de volantes. Com Gustavo Blanco fora de combate por lesão desde o ano passado, Elias vivendo seu pior momento com a camisa do clube, que ele não vestirá mais, pois seu contrato se encerra no início de 2020, e Zé Welison mostrando irregularidade, assim como o paraguaio Ramón Martínez, as soluções vieram de onde menos se esperava, pois Jair, que chegou para ser reserva e hoje é o principal nome do setor, e Nathan, que na verdade é meia, foram os melhores da posição.

Isso explica a insistência alvinegra para tentar contratar o volante Allan, de 22 anos, destaque do Fluminense neste ano e que tem direitos econômicos presos ao Liverpool, da Inglaterra.

Apesar da temporada ruim do Fluminense, Allan se destacou no clube carioca e despertou o interesse do Atlético, que estaria disposto a investir R$ 12 milhões para contar com o volante, que tem direitos econômicos presos ao Liverpool, da Ingaterra

Além do próprio tricolor carioca, o paulista, no caso o São Paulo, também tem interesse no jogador. Mas o clube do Morumbi viu a negociação esfriar há uma semana ao ter a notícia de que o Atlético estaria disposto a investir R$ 12 milhões na contratação do volante.

O Galo não confirma este valor, mas na previsão orçamentária do clube para 2020 estão reservados R$ 20 milhões para a contratação de atletas. Resta saber se gastaria 60% do previsto apenas em uma contratação.

Se isso acontecer, dificilmente o Fluminense terá condições de concorrer com o Atlético, apesar de ter um acerto salarial com o atleta adiantado e ter feito proposta de compra de 80% dos seus direitos ao Liverpool. E a tendência é de que o Galo conte com a ajuda de parceiros para ter Allan, que é um jogador jovem, com passagens pelas Seleções Brasileiras sub-20 e sub-23 e com potencial para se valorizar e ser novamente vendido ao mercado europeu, onde não conseguiu se firmar.

O Liverpool tem interesse em negociar o jogador porque em seis meses ele poderá assinar pré-contrato com outro clube. Assim, o clube inglês precisa recuperar parte do investimento feito no atleta.

Modelo

De toda forma, Allan aparece como modelo do que pretende o Atlético para 2020. Em entrevista ao programa Bastidores, da Rádio Itatiaia, logo após o término da participação alvinegra na temporada 2019, o presidente Sérgio Sette Câmara colocou como fundamental para o ano que vem abaixar a média de idade do time do Galo, que era alta nesta temporada.

Sua intenção é uma equipe com mais intensidade de jogo. E essa é justamente a principal característica de Allan, que apesar da temporada ruim do Fluminense se destacou pela movimentação em campo e por ser um volante com bom passe, que tem capacidade de participar da armação de jogadas.

Essas características fazem dele o preferido do Galo para formar a dupla de volantes de 2020 com Jair, principal nome do time na segunda metade da temporada e que além da movimentação ainda chega bem na área para finalizar.

E depois de iniciar 2019 com uma dupla de volantes acima dos 30 anos, pois ela era formada por Adilson, de 32, que largou os gramados no meio da temporada por causa de problemas cardíacos, passando a integrar a comissão técnica, e Elias, de 34, o Galo espera em 2020 poder unir Allan, de 22, e Jair, de 25.