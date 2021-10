Vivendo boas fases no Campeonato Brasileiro, Cuiabá e América se enfrentam neste sábado (2), às 17h, na Arena Pantanal, pela 23ª rodada da competição.

Os cinco jogos seguidos sem derrota na Série A tiraram o Coelho da zona de rebaixamento, deixando-o na 15ª posição, com 24 pontos. Para ampliar o momento positivo na disputa e se manter fora do Z-4, o Alviverde pode se espelhar justamente no time mato-grossense.

Isso porque o Dourado também carrega uma sequência importante de bons resultados na principal competição do país. Assim como o Coelho, o Cuiabá sofreu apenas uma derrota nos últimos dez jogos e está invicto há seis no Brasileirão.

Tal recuperação fez com que o time verde e amarelo deixasse as últimas colocações e ocupasse uma confortável décima posição, com seis pontos a mais em relação ao time que abre a zona de rebaixamento, o Bahia.

No duelo do primeiro turno, realizado no dia 17 de junho, no Independência, as equipes empataram em 0 a 0, em jogo válido da quarta rodada da Série A.

FICHA DO JOGO

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon (Alan Empereur), Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Cabrera; Jonathan Cafu, Elton e Clayson

Técnico: Jorginho

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir e Felipe Azevedo; Zárate e Fabrício Daniel

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 2 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Arena Pantanal

CIDADE: Cuiabá

MOTIVO: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Traci (FIFA), auxiliado por Kleber Lucio Gil (FIFA) e Johnny Barros de Oliveira. Trio de Santa Catarina

VAR: Braulio da Silva Machado (FIFA/(SC)

TRANSMISSÃO: Premiere