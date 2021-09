Há nove jogos sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro ainda sonha com o acesso. Entretanto, a realidade atual faz com que a Raposa também tenha que se preocupar em se afastar das últimas posições da tabela. Pensando nos dois objetivos, o time celeste busca um triunfo diante da Ponte Preta, neste sábado (11), às 11h, na Arena do Jacaré, pela 23ª rodada da competição.

Além da disputa por três importantes pontos na tabela, o confronto deste sábado marcará o retorno da Raposa como mandante em Sete Lagoas após mais oito anos.

A última vez em que os azuis sediaram uma partida na casa do Democrata-SL havia sido no dia 8 de junho de 2013, quando empatou em 2 a 2 com o Internacional, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o mais recente jogo do Cruzeiro no estádio foi no dia 6 de março deste ano. Na ocasião, a equipe estrelada venceu a URT (mandante do duelo) por 2 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Desde que atuou pela primeira vez no local, em um amistoso disputado em 2006, a Raposa acumula 36 vitórias, dez empates e 11 derrotas no local. Os dados são do portal Cruzeiropedia.

O time

Para o duelo deste sábado, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter o retorno do volante Flávio, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Goiás, na última terça. O camisa 30 deve disputar uma posição no meio-campo com Rômulo, titular diante do Esmeraldino.

Outra novidade deve ser a presença do atacante Marcelo Moreno, após servir a seleção boliviana. Porém, como adiantou Luxemburgo durante a semana, o avante deve iniciar a partida no banco de reservas.

Diante desse cenário, Thiago, autor do gol da Raposa na terça, tem boas chances de ganhar nova oportunidade entre os titulares. Rafael Sóbis, que teve atuação discreta diante do Goiás, é outra alternativa.

Quem também pode ter uma chance no 11 inicial é Claudinho. Elogiado pelo comandante nos últimos jogos, o meia-atacante disputa um vaga com Giovanni Piccolomo.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni (Claudinho); Wellington Nem, Bruno José e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

PONTE PRETA

Ivan, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleylton e Marcelo Hermes; André Luiz, Marcos Júnior e Fessin; Richard, Moisés e João Veras

Técnico: Sandro Forner

DATA: 11 de setembro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 11h

ESTÁDIO: Arena do Jacaré

CIDADE: Sete Lagoas

MOTIVO: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gabriel Conti Viana, todos do Rio de Janeiro

VAR: Adriano Milczvski (PR)

TRANSMISSÃO: Premiere

