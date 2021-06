Pressionado pela sequência de cinco jogos sem vitória e sem marcar gols, o América volta o foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (9), às 21h30, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, no jogo de volta da terceira fase do torneio.

Se vive momento conturbado na temporada, o Coelho pode se apegar a um retrospecto recente bastante favorável diante da equipe catarinense.

A equipe alviverde não perde há nove jogos para o Tigre (confira a lista abaixo). O último revés aconteceu há quase 15 anos. Na ocasião, o Criciúma venceu o Coelho por 2 a 0, dentro de casa, em 24 de novembro de 2006, em duelo pela terceira fase da Série C.

Desde então, o América vem sendo soberano no confronto, com cinco vitórias e quatro empates, marcando 16 gols e sofrendo cinco.

Como o duelo de ida terminou empatado em 0 a 0, na última quarta, no Independência, o Coelho precisa do triunfo para avançar às oitavas de final do torneio. Como o gol marcado fora de casa não é critério de desempate, uma nova igualdade, por qualquer placar, leva a disputa da vaga para os pênaltis.

Confira os dez últimos jogos entre América e Criciúma:

02/06/2021 - América 0x0 Criciúma - Copa do Brasil

10/09/2019 - América 2x1 Criciúma – Copa do Brasil

10/05/2019 - Criciúma 0x0 América – Série B

22/08/2017 - América 0x0 Criciúma – Série B

26/05/2017 - Criciúma 1x3 América – Série B

25/09/2015 - América 2x1 Criciúma – Série B

23/06/2015 – Criciúma 2x2 América – Série B

08/09/2012 - Criciúma 0x4 América – Série B

02/06/2012 - América 3x0 Criciúma – Série B

24/09/2006 - Criciúma 2x0 América – Série C

Fonte: O CANTO DO COELHO