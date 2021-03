No fim da última temporada, o técnico Lisca destacou a ótima campanha do América na Copa do Brasil, na qual o Alviverde eliminou times como Ponte Preta, Corinthians e Internacional e bateu de frente com o Palmeiras nas semifinais. “Quem sabe não chegamos à final na próxima?”, comentou certa vez. Pois bem: após fazer história em 2020, o Coelho inicia mais uma campanha, cujo objetivo é, como o comandante exaltou, obter uma vaga na decisão do torneio.

Nesta quinta-feira (18), às 16h, no Presidente Vargas (PB), a equipe estreia diante do Treze-PB, pela primeira fase da competição. Uma partida em que se faz necessária a filosofia do “erro zero”, como enfatiza o lateral Diego Ferreira.

“A expectativa é sempre alta. É um jogo eliminatório. Não podemos cometer os mesmos erros que tivemos contra a Caldense (derrota por 1 a 0, no Mineiro). Não podemos errar, nem eles. Acredito que vai ser disputado”, afirmou.

Artilheiro da última edição, com seis gols, Rodolfo prega respeito ao Treze, embasado também na estreia difícil que o América teve na competição em 2020, contra o Santos-AP.

“Foi um jogo difícil na primeira rodada do ano passado. Um campo muito irregular para nós. Mas a lição que fica é que não tem partida fácil em nenhum campeonato. Ainda mais se tratando de Copa do Brasil. A gente vai pegar uma equipe muito qualificada que é o Treze”, comentou o atacante.

Rodolfo (à direita) foi artilheiro da última Copa do Brasil, com seis gols marcados

Pedido negado

Lisca chegou a fazer um apelo à CBF para que a primeira fase da Copa do Brasil fosse adiada, em função da pandemia. No entanto, não surtiu efeito. Sendo assim, espera iniciar bem a competição nesta quinta.

“Eu sou funcionário do América. O presidente (Alencar da Silveira Júnior) pediu para cumprirmos as determinações da CBF, que é o órgão maior do futebol (brasileiro). É isso que nós vamos fazer. (...) Eu pedi lá atrás um pequeno adiamento da Copa do Brasil; a competição está em andamento, e o América vai disputar com todas as suas forças”, disse.

Caldense

A Caldense também estreia no torneio nesta quinta, às 17h30, contra o Vasco, no Ronaldão.

A FICHA TÉCNICA

TREZE X AMÉRICA

TREZE

Jeferson; Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar e Romeu; Birungueta, Kleiton Domingues e Jairzinho

Técnico: Marcelo Paraíba

AMÉRICA

Cavichioli; Diego Ferreira (Thalys); Messias, Anderson e João Paulo; Flávio, Juninho e Alê; Ademir, Leandro Carvalho (Léo Passos) e Rodolfo

Técnico: Lisca

Motivo: Primeira fase da Copa do Brasil

Data: 18 de março de 2021 (quinta-feira)

Horário: 16h

Local: Presidente Vargas

Cidade: Campina Grande (PB)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

Transmissão: SporTV