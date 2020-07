Estreante no Atlético na goleada por 4 a 0 sobre o Patrocinense, o atacante Keno acordou cedo nesta quinta-feira (30) e foi o entrevistado do dia na Cidade do Galo. O jogador de 30 anos falou sobre o debute com a camisa alvinegra e também da expectativa para a sequência do Campeonato Mineiro.

“Estava muito tempo parado. Cinco meses sem jogar e treinar. A partida me ajudou para pegar ritmo. Me senti bem. O placar nos dá muita confiança. Espero que os dois jogos contra o América sejam muito bons e que a gente saia com a classificação”, comentou o atacante.

“A minha adaptação no Egito foi muito ruim, por causa da intensidade dos treinos. Pelo o que conheço, estarei 100% em duas semanas e pronto para a estreia no Brasileiro”, acrescentou o atacante.

No clube desde o início do mês, Keno já se diz adaptado à nova casa. Segundo ele, a recepção que teve por parte dos companheiros não se vê em qualquer lugar. Isso, inclusive, dá mais confiança para ser um dos protagonistas da semifinal do Mineiro.

“Será um jogo difícil. O Lisca fez uma mudança no segundo tempo, que travou totalmente nossa equipe. Mas esse jogo agora será bem diferente e vamos acertar todas as jogadas”, finalizou.

Atlético e América iniciam a briga por uma vaga na final do Estadual no próximo domingo. O duelo, marcado para às 16h, terá mando do alvinegro. Três dias depois, na quarta, o Coelho será o anfitrião em partida marcada para o Independência.

