Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com apenas dois pontos em seis jogos, o América se mobiliza para buscar a reação na competição. De olho na primeira vitória no torneio, o Coelho entra em campo hoje, às 20h30, para enfrentar o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Para pôr fim à série de resultados negativos na Série B, o técnico Maurício Barbieri deve repetir o esquema com três volantes, escalado no empate com o Coritiba, na última segunda-feira. A dúvida fica por conta da presença de Willian Maranhão, que sofreu uma joelhada na cabeça no duelo com o time paranaense.

Caso Maranhão não tenha condições, Christian e Zé Ricardo surgem como opções para a vaga.

No setor ofensivo, a novidade pode ser a entrada de Matheusinho, que foi acionado no decorrer das últimas partidas.

O jovem meia seria mais uma tentativa para sanar o desempenho ruim dos jogadores de frente do time, que marcaram apenas dois dos três gols do time no Brasileiro, até o momento.

Ficha técnica:

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Horário: 20h30

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Luciano Benevides de Souza e Leila Naiara Moreira, todos do DF

Transmissão: Sportv e Premiere

CRB

Mardden; Daniel Borges, Victor Ramos, Edson Henrique e Igor; Mateus Silva, Ferrugem e Bryan; Felipe Ferreira, Alisson Farias e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca

AMÉRICA

Thiago; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Luiz Fernando, Willian Maranhão (Christian) e Juninho; Felipe Azevedo, Neto Berola e Jonatas Belusso. Técnico Maurício Barbieri