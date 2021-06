Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro terá pela frente um adversário que não lhe traz boas lembranças recentes.

Rival neste domingo (6), às 18h15, no Mineirão, pela segunda rodada da Segunda Divisão, o CRB não perde para a Raposa há quatro jogos, todos realizados na temporada passada.

Pela Série B do ano passado foram dois encontros e ambos terminaram empatados. No primeiro turno, o duelo terminou 1 a 1, no Gigante da Pampulha, em 7 de setembro, pela 8ª rodada do torneio. O resultado culminou com a demissão do técnico Enderson Moreira do comando da Raposa.

Na volta, em 8 de dezembro, pela 27ª rodada, os times não saíram do zero, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O resultado freou uma ascensão do time estrelado na competição, após vitórias seguidas sobre Chapecoense e América, então líder e vice-líder do campeonato.

Copa do Brasil

Apesar dos insucessos pela Série B, foi o confronto pela terceira fase da Copa do Brasil que deixou um gosto ainda mais amargo para o time celeste. No jogo da ida, no Gigante da Pampulha, a equipe alagoana venceu por 2 a 0, em 11 de março, antes da interrupção do futebol pela pandemia deo novo coronavírus.

No jogo da volta, já com o técnico Enderson Moreira no lugar de Adilson Batista, um empate em 1 a 1, no Rei Pelé, eliminou o Cruzeiro da disputa.

O carrasco do Cruzeiro nos duelos com o CRB na temporada passada foi Léo Gamalho. Hoje no Coritiba, o centroavante marcou todos os gols do Galo da Pajuçara nos embates com a Raposa.

Retrospecto favorável

Mesmo com o retrospecto recente ruim, o Cruzeiro tem ampla superioridade sobre o CRB na história do confronto.

Em dez duelos, o time celeste venceu quatro, empatou cinco e perdeu apenas uma vez, justamente pela Copa do Brasil 2020. Nos duelos em questão são onze gols da Raposa e seis do time alagoano. Os dados são do portal “CruzeiroPédia”.

A última vitória da equipe estrelada sobre o adversário deste domingo ocorreu no dia 22 de março de 2006. Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, no estádio Rei Pelé, pela segunda rodada da Copa do Brasil. O meia-atacante Francismar e o centroavante Diego Silva marcaram os gols do time celeste, que garantiu a vaga na sequência da competição sem a necessidade do jogo de volta.

Na estreia desta Série B, o Cruzeiro perdeu por 3 a 1 para o Confiança-SE, no estádio Batistão, em Aracaju.

O CRB, por sua vez, empatou em 2 a 2 com o Remo, no estádio Rei Pelé.

