Em situação delicada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o América segue se mobilizando para buscar a reação na competição.

Nessa quinta-feira (30), o Coelho apresentou mais dois reforços para a sequência da temporada. Contratados junto ao Corinthians e ao Tombense respectivamente, o atacante Rafael Bilu e o lateral-direito Diego Ferreira, chegam para dar mais opções ao técnico Maurício Barbieri.

Aos 20 anos, Bilu vem para tentar ajudar a suprir a deficiência do setor ofensivo do Coelho, que marcou apenas dois gols em cinco jogos na Série B.

Na primeira aparição oficial com a camisa alviverde, o jogador se apresentou para o torcedor americano.

“Sou um jogador rápido, que gosta do 'um contra um' e não tem medo de ir para cima, sempre jogando para frente em direção ao gol. Mas espero aprender cada vez mais para ajudar o América”.

Rafael Bilú assinou contrato de empréstimo com o América até dezembro deste ano.

Concorrência

Já o lateral Diego Ferreira chega para disputar posição com Leandro Silva, titular incontestável da posição, até o momento.

Com passagens por Botafogo, Chiapas, do México, Athlético-PR e Fortaleza, o jogador será cedido pela Tombense ao Coelho até o final da temporada.

Em suas primeiras palavras como jogador do América, Diego fez questão de elogiar o grupo de jogadores, mostrou confiança na reação do time, que ocupa a lanterna da competição com apenas um ponto em cinco rodadas.

“Quando cheguei para treinar, que foi na segunda-feira, não acreditei o porquê o América está nessa situação, pois são jogadores de muita qualidade. Porém, isso faz parte do futebol. O Clube é bom e vamos tirá-lo dessa situação o quanto antes”.

Como já foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Rafael Bilu e Diego Ferreira estão à disposição de Barbieri para o duelo com o Coritiba, nessa segunda-feira, às 20h, no Independência, pela sétima rodada da Série B.