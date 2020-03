A chegada do técnico Sampaoli ao Atlético, anunciada no último domingo (1), agitou os bastidores do clube, e naturalmente também repercutiu entre os jogadores.

Peças importantes do elenco alvinegro, como o goleiro Victor e o zagueiro Gabriel, elogiaram as qualidades do treinador, mirando um futuro promissor com a nova comissão técnica.

Em meio a boa expectativa junto ao elenco, um jogador em especial deve estar comemorando a chegada de Sampaoli ao Galo.

Buscando a retomada no Galo, após um longo período no banco de reservas e sem marcar gols, o atacante Ricardo Oliveira conta com a admiração do técnico argentino.

Quando estava à frente do Santos, no ano passado, o treinador pediu várias vezes para que o Peixe tentasse contratar Oliveira.

O interesse pelo Pastor era público. Sempre quando era questionado sobre possíveis nomes para reforçar o ataque, Sampaoli citava o nome de Ricardo Oliveira, fazendo questão de destacar os atributos do centroavante.

Segundo o técnico, Ricardo Oliveira era o melhor camisa 9 do Brasil na época, afirmando que o jogador tem imensa facilidade para finalizar com os dois pés.

Entretanto, apesar do interesse do Santos, a diretoria alvinegra não abriu mão do Pastor, que poucos meses antes da investida do Peixe havia renovado o contrato com o Galo até o final de 2020.

Concorrência

Após um bom primeiro semestre no passado, Ricardo Oliveira apresentou uma grande queda de rendimento na segunda metade do ano, sendo preterido por Franco Di Santo, e até pelo jovem Alerrandro, que deixou o Galo rumo ao Red Bul-Bragantino-SP, no final do ano passado.

No início deste ano, Oliveira seguiu em baixa e foi reserva durante toda a passagem do técnico Rafael Dudamel pela Cidade do Galo.

O novo capítulo que pode estar marcando a retomada do Pastor com a camisa alvinegra aconteceu justamente na partida que marcou a demissão do venezuelano.

No empate em 2 a 2 com o Afogados-PE, na última quarta-feira, que sacramentou a eliminação do Atlético na Copa do Brasil, Oliveira saiu do banco de reservas, e quebrou um jejum de 15 jogos sem marcar.

No duelo com o Boa Esporte, nesse domingo, o Pastor ganhou uma nova oportunidade entre os titulares, na vaga do contestado Di Santo.

Nesse momento, o principal concorrente de Oliveira deve ser Diego Tardelli. Prestes a reestrear pelo Alvinegro, Tardelli pode atuar tanto como ponta, quanto como centroavante.