Animado pela vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na última quinta-feira (24), o Cruzeiro encara o CSA, neste domingo, às 20h30, no estádio Rei Pelé, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto em Maceió, o técnico Mozart não vai poder contar com o zagueiro Paulo, expulso diante do cruzmaltino, e com o atacante Rafael Sóbis, com desgaste físico.

Na zaga, a tendência é de que Weverton, de volta após cumprir suspensão, seja escalado. No ataque, Bissoli deve ganhar nova oportunidade entre os titulares.

O restante da equipe deve a ser o mesmo que superou o Gigante da Colina.

Na 12ª colocação, com sete pontos, a Raposa busca o triunfo para tentar se aproximar do G-4 da competição.

CSA

Com apenas uma vitória em cinco jogos (um a menos do que a maioria dos adversários), o CSA vive situação delicada na tabela.

Os cinco pontos conquistados deixam o time alagoano na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Para encarar a Raposa, o técnico Bruno Pivetti pode promover a estreia do meia Renato Cajá, já regularizado junto à CBF. Cajá disputa uma vaga no onze inicial com Nadson e Bruno Mota.

Outro recém-contratado que pode debutar pelo Azulão é o lateral-direito Weverton, que tem a concorrência de Cristovam no setor.

No ataque, a dúvida gira em torno de Iury e Reinaldo.

Como o duelo pela sexta rodada diante do Remo foi adiado, o último jogo do CSA na Série B foi no último domingo, quando venceu o Londrina por 1 a 0, também no Rei Pelé.

A FICHA TÉCNICA

CSA

Thiago Rodrigues; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Kevyn; Geovane, Gabriel e Renato Cajá (Nadson ou Bruno Mota); Yago, Iury (Reinaldo) e Dellatorre.

Técnico: Bruno Pivetti

CRUZEIRO

Fábio; Ramon, Joseph e Weverton; Cáceres, Rômulo, Matheus Barbosa, Marcinho e Felipe Augusto; Bissoli e Bruno José

Técnico: Mozart

DATA: 27 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 20h30

LOCAL: Rei Pelé

CIDADE: Maceió-AL

MOTIVO: 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz e Kleber Alves Ribeiro, todos do Distrito Federal

TRANSMISSÃO: Premiere