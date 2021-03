Um dos quatro representantes do Estado nos playoffs da Superliga Masculina de Vôlei, o Fiat/Minas entra em quadra nesta quinta-feira (11) e abre a fase de quartas de final da competição mais importante do país. A partir das 16h30, na Arena da Rua da Bahia, a equipe encara o Apan/Eleva/Blumenau (SC).

O confronto foi definido após os mineiros encerrarem a fase classificatória em quarto lugar, com 47 pontos ganhos, e o time catarinense terminar em quinto, com 33. A série das quartas de final será decidida em melhor de três jogos, e a equipe que vencer duas partidas avança para a semifinal.

Segundo o técnico Nery Tambeiro, o Fiat/Minas está em uma crescente no campeonato e o foco é buscar a vitória em casa, onde o time está invicto, para sair na frente na série decisiva.

“A nossa equipe está jogando bem, sacando e passando bem e virando bolas. O sistema defensivo tem funcionado, temos tocado em muitas bolas e gerado contra-ataques, e estamos com bom percentual de aproveitamento nesses contra-ataques. Estamos chegando ao nosso melhor. Espero que possamos criar uma dificuldade muito maior para o Blumenau, saindo com a vitória nesse primeiro jogo e decidindo a vaga lá no segundo”, afirmou.

“O Fiat/Minas vem se preparando bem e evoluindo. O Escobar conseguiu jogar um set no último jogo e a cada dia que passa, através dos treinos, se capacita mais e está em uma crescente. O Gustavão já mostrou sua melhor partida na última e também está evoluindo. Os outros integrantes estão bem, fisicamente, tecnicamente e taticamente, todos estão próximos do melhor. É uma pena que o Lucas tenha se machucado no último jogo, em que torceu o pé, mas estamos otimistas em relação a isso, que ele consiga voltar ainda para esse confronto, talvez para o segundo jogo”, finalizou Nery.

* Com Site Oficial do Minas Tênis Clube