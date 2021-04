Tombense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30, no estádio Almeidão, em Tombos, em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil.

O vencedor, além de vaga na sequência da competição, vai embolsar R$1,7 milhão, correspondente à cota de premiação paga pela CBF às equipes que chegam à terceira rodada do torneio.

Na estreia no campeonato, o time mineiro eliminou o Nova Mutum-MT, após empatar em 0 a 0, na casa do adversário.

O cruzmaltino, por sua vez, levou a melhor sobre a Caldense, alcançando a classificação com um empate em 1 a 1 em Poços de Caldas.

Tanto Tombense quanto Vasco tinham o empate a seu favor, por serem mais bem ranqueados que os adversários.

Entretanto, tal critério não é aplicado neste estágio da competição.

Em caso de igualdade no placar no tempo normal nesta quarta, a classificação será decidida na disputa de pênaltis.

Embalados

As duas equipes chegam para esse duelo decisivo embaladas por bons resultados no final de semana, pelos seus respectivos estaduais.

O Gavião Carcará venceu o Atletic por 2 a 1, em casa, chegou aos 10 pontos, na sexta colocação, a apenas um ponto do G-4 do Campeonato Mineiro.

A equipe carioca vem de vitória por 4 a 2 sobre o Bangu, em confronto realizado em Volta Redonda.

O resultado fez com que o Vasco subisse para a sétima colocação do Campeonato Carioca, com 10 pontos, também a um ponto do grupo dos quatro primeiros.

FICHA DO JOGO

TOMBENSE

Felipe, David, Wesley, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Paulinho Dias, Jhemerson e Everton Galdino; Rubens e Caíque

Técnico: Bruno Pivetti

VASCO

Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes, Andrey, Matías Galarza e Carlinhos; Gabriel Pec e Germán Cano

Técnico: Marcelo Cabo

DATA: 7 de abril 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Almeidão

CIDADE: Tombos

MOTIVO: Segunda fase da Copa do Brasil (jogo único)

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza. Trio do Rio Grande do Sul

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere