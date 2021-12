Após conquistar o Campeonato Brasileiro e encerrar um jejum de quase 50 anos sem levantar a taça da principal competição do país, o Atlético volta o foco para a Copa do Brasil. Neste domingo (12), o Galo encara o Athletico-PR, às 17h30, no Mineirão, no jogo de ida da decisão do torneio.

Como também venceu o Campeonato Mineiro de 2021, se levar a melhor sobre o Furacão, o Galo vai alcançar a inédita Tríplice Coroa.

Outro feito em jogo é igualar o rival Cruzeiro, que até hoje é a única equipe que levou os troféus do Brasileirão e da Copa do Brasil na mesma temporada.

Para o confronto com o time paranaense, o técnico Cuca não vai poder contar com o zagueiro Nathan Silva, sem condições de jogo, por já ter defendido o Atlético-GO na atual edição da competição.

Companheiro de Junior Alonso nos últimos desafios do Galo pela Copa do Brasil, o zagueiro Réver tem a presença indefinida no duelo deste domingo.

Em entrevista coletiva na última quinta, após a derrota para o Grêmio, pela Série A, Cuca confirmou que o experiente defensor ainda não está 100% recuperado de uma lesão muscular na coxa direita.

Caso Réver seja vetado, Igor Rabello vai iniciar jogando o confronto no Gigante da Pampulha.

Apenas com essa dúvida na zaga, o Atlético poderá ter em campo o que tem de melhor, com destaque para o atacante Hulk, artilheiro do Brasileirão e também goleador máximo da Copa do Brasil até o momento.

Athletico-PR

Campeão da Copa Sul-Americana e garantido na Série A do Brasileiro em 2022, o Athletico-PR chega para encarar o Atlético em busca do bicampeonato da Copa do Brasil.

Vencedor do principal torneio de mata-mata do país em 2019, o Furacão tem o meia-atacante Nikão, ídolo da torcida e autor do gol do título da Sul-Americana, como principal esperança de gols.

Titular da equipe durante a maior parte da temporada, o centroavante Renato Kayzer corre contra o tempo para se recuperar de uma lesão no tornozelo e entrar em campo no primeiro jogo da decisão.

Caso Kayzer fique de fora, Bissolli e Pedro Rocha são os mais cotados para iniciar jogando diante do Galo.