Contratado pelo Atlético no fim de 2018, junto ao Botafogo, o zagueiro Igor Rabello, além de peça importante dentro das quatro linhas, se tornou também um dos principais ativos da equipe alvinegra. Aos 25 anos, completados nesta quarta-feira (28), o carioca articula passo importante para abrir portas no mercado no futebol europeu. Boas cifras, inclusive, 'salvariam' o defasado caixa atleticano.

Com 74 partidas realizadas pelo alvinegro de Minas Gerais, Rabello deve tentar nos próximos meses, após a pandemia do novo coronavírus, a cidadania portuguesa, o que seria um facilitador para uma possível ida para o Velho Mundo. De acordo com informação obtida pelo Hoje em Dia, a mãe do zagueiro, Liliane, conseguiu a dupla nacionalidade no mês passado.

Contudo, mesmo com a iniciativa do zagueiro (que alinha interesses pessoais aos profissionais), até o presente momento, o Atlético não recebeu oferta alguma - pelo menos que agradasse a diretoria - por ele. Isso, inclusive, deve mudar a partir da próxima janela; principalmente, com a cidadania na "Terrinha" garantida.

Ainda nos tempos de Botafogo, Igor chegou a receber sondagem do futebol italiano, mas nada que superasse os quase R$ 13 milhões pagos pelo atual clube para tê-lo. Com 70% dos direitos econômicos do atleta, o alvinegro tem vínculo até 2022 com o titular de Jorge Sampaoli no único duelo comandado pelo argentino até o momento.