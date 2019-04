O Atlético está no mercado não só em busca de reforços para as quatro linhas, mas, também, fora do gramado. O clube negocia para ter um novo diretor de futebol e o nome da vez é o de Rui Costa.

A informação foi antecipada pelo jornalista Léo Gomide, no programa Arena 98, da Rádio 98 FM, e confirmada pelo Hoje em Dia.

Rui Costa trabalhou até o fim do ano passado no Athletico-PR e foi campeão da Copa Sul-Americana com o Furacão. No começo desta temporada se desligou do clube paranaense e nos últimos meses tem participado de palestras e viajado pelo mundo.

Pelo trabalho desenvolvido em 2018 no Athletico Paranaense, Rui Costa concorre ao prêmio de melhor executivo de futebol do Brasil. A premiação é realizada pelo Conafut e o alvo do Galo concorre com Marcelo Djian, diretor de futebol do Cruzeiro, e Alexandre Mattos, do Palmeiras.

Quem e Rui Costa?

Formado em direito, Rui Costa consolidou sua carreira de executivo de futebol no Grêmio. De 2012 a 2016 o dirigente trabalhou no Tricolor Gaúcho e atuou lado a lado com grandes treinadores para formatar elencos, como Vanderlei Luxemburgo, Renato Gaúcho, Enderson Moreira, Luiz Felipe Scolari e Roger Machado.

Rui Costa teve a difícil é importante missão de trabalhar para o ressurgimento da Chapecoense, já que o executivo foi a primeira contratação após a tragédia aérea que vitimou quase toda a delegação do time de Chapecó, no acidente aéreo na Colômbia.

Costa permaneceu por 20 meses na diretoria da Chapecoense, de onde saiu em agosto de 2018 e pouco depois assinou com o Atlhetico-PR.