Principal jogador do Atlético na temporada, o atacante Hulk assumiu a artilharia isolada da Copa do Brasil, ao balançar as redes na vitória do Galo por 2 a 1 sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira (27), no Castelão, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Ao converter um pênalti, aos 38 minutos do segundo tempo, o Vingador chegou aos seis gols na competição, e ultrapassou Rigoni, do São Paulo, e Rossi, do Bahia, já eliminados, que permanecem com cinco.

Com o Alvinegro na decisão do principal torneio de mata-mata do país, Hulk continua forte na disputa para repetir o feito até então realizado apenas por Gabigol.

Em 2018, jogando pelo Santos, o atacante foi o primeiro, e até então único, a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em uma mesma temporada.

Brasileirão

Com 11 gols, Hulk é o vice-artilheiro do Brasileirão, ao lado de Yuri Alberto do Internacional.

O goleador máximo da competição no momento é Gilberto do Bahia, que chegou ao seu 12º na disputa, ao marcar no empate do Tricolor da Boa Terra em 1 a 1 com o Ceará, nesta quarta.

Contratado para esta temporada, o Vingador soma 26 gols em 56 jogos com a camisa alvinegra.

Na decisão da Copa do Brasil, o Galo vai encarar o Athletico-PR , nos dias 8 e 12 de dezembro.

