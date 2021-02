Em busca de reforços pontuais para iniciar a temporada 2021 com força total, o Atlético sondou no início da semana, um zagueiro que deu os primeiros passos no mundo da bola com a camisa do Cruzeiro. Maicon, de 32 anos, é um dos nomes que a diretoria trabalha como possibilidade para eo sistema defensivo.

Atualmente sem clube desde que conseguiu liberação da FIFA para deixar o Al Nassr, da Árabia Saudita - o jogador acionou a entidade devido ao atraso nos sálarios -, Maicon ganhou projeção mundial defendendo o Porto, assim como o atacante Hulk, primeiro reforço da 'Era Rodrigo Caetano' no Galo.

Caetano, inclusive, entrou em contato com o staff do atleta para saber as condições de uma eventual negociação. A informação foi trazida pelo portal Fala Galo e confirmada pelo Hoje em Dia. A reportagem apurou que uma ligação do diretor executivo para Carlos Leite, empresário do zagueiro, foi realizada recentemente.

Revelado pela Raposa, Maicon passou pelo Cabofriense e o Nacional da Ilha da Madeira antes de chegar ao Porto. O zagueiro também defendeu o São Paulo e o Galatasaray, da Turuia, antes de se aventurar no mundo árabe.

Atualmente, Sampaoli conta com Réver, Rabello, Alonso, Gabriel e Bueno na posição.