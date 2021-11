Com a inédita classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro garantida, o Tombense vai em busca de mais um feito nesta temporada.

Neste sábado (13), o Gavião Carcará recebe o Ituano, às 17h15, no estádio Almeidão, no primeiro jogo da final da Série C.

A partida de volta está marcada para o dia 20 de novembro, às 17h, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

Assim como o adversário a equipe mineira se credenciou à decisão da competição ao terminar em primeiro no seu grupo da segunda fase, superando Manaus, Ypiranga-RS e Novorinzontino.

Já a equipe paulista ficou à frente de Criciúma, Botafogo-PB e Paysandu.

Além dos dois postulantes ao título, Novorizontino e Criciúma garantiram vaga na Segunda Divisão.

Na fase inicial da competição, o time mineiro terminou na segunda colocação da sua chave, se garantindo entre os oito que avançaram ao mata-mata.

No outro grupo, o Ituano também conseguiu a classificação após fazer a segunda melhor campanha.

Histórico

O confronto com o Galo de Itu será a oportunidade de o Tombense ganhar o segundo título nacional dos seus 107 anos de história.

Em 2014, a equipe mineira levantou o título da Série D, batendo o Brasil de Pelotas na final.

Desde que conseguiu o acesso, o Gavião Carcará havia conseguido se manter na Terceira Divisão desde então, tendo a classificação às quartas de final, em 2017, como melhor resultado.

Outro recorte que destaca a década positiva do Tombense, é o desempenho do time no Campeonato Mineiro.

Desde que ascendeu ao Módulo I, em 2013, o time de Tombos nunca foi rebaixado e chegou à semifinal em três oportunidades: 2013, 2015 e 2020. Na última delas, inclusive chegou à decisão, parando apenas no Atlético, que teve muito trabalho para superar o Gavião.