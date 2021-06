Depois de estrear com derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, em pleno Mineirão, e obter um triunfo na segunda rodada, na Ilha do Retiro, sobre o Sport, por 1 a 0, o Atlético volta a campo no Campeonato Brasileiro neste domingo (13), às 16h, diante do São Paulo, no Gigante da Pampulha.

O Alvinegro não perde há três duelos na temporada – além de bater o Leão de Pernambuco, o time mineiro superou o Remo duas vezes na terceira fase da Copa do Brasil – e busca ampliar a série de bons resultados para embalar de vez na Série A.

Para este confronto, Cuca não poderá contar com Tchê Tchê, por força contratual. Por outro lado, terá o retorno de Guga e Arana, que serviram a Seleção Olímpica. O lateral-esquerdo pode até ser escalado de forma mais avançada.

Já o São Paulo, com apenas um ponto na competição até agora, vai em busca de sua primeira vitória, o que significaria também a segunda derrota do Atlético em dois jogos como mandante.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan e Jair; Hyoran, Nacho e Arana (Keno); Hulk. Técnico: Cuca

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor (William), Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo

DATA: 13 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislaum todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere