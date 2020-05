Não é de hoje que o Cruzeiro monitora o mercado da bola à procura de um reforço para a lateral direita. Um dos nomes que interessam a Raposa é o de Daniel Guedes, que pertence ao Santos, disputou o último Brasileiro pelo Goiás e está suspenso por ter ingerido a substância higenamina, em setembro de 2019. Mas outros dois ou três atletas também estariam no radar do clube, como destacou o técnico Enderson Moreira, em entrevista à Rádio Itatiaia.

“Para a lateral direita, só temos o Edilson e o Valdir, um menino com idade de sub-20. Queremos trazer um jogador de boa qualidade técnica, é uma posição que buscamos. Fizemos avaliações de vários atletas. O Daniel Guedes é um desses jogadores. Tive oportunidade de praticamente lançá-lo no Santos, fez bom campeonato no Goiás até a suspensão. Conversei com ele, de maneira alguma foi de má índole (a ingestão da substância higenamina). Um nome interessante, muito bem formado nas categorias de base do Santos. Houve momentos em que travou briga com Victor Ferraz, seria uma boa possibilidade”, afirmou.

Outras opções também estão sendo avaliadas, caso a negociação com Daniel Guedes, que também interessa ao Sport, não seja bem-sucedida para a Raposa.

“Temos outros dois ou três nomes com quem estamos conversando e vendo possibilidades. Temos que fazer tudo dentro da realidade do Cruzeiro, contratar de acordo com condições do clube neste momento”, disse.