“Time grande não cai”. Entoada por torcedores do Cruzeiro durante décadas e décadas, esta frase foi colocada em xeque nesta temporada, inclusive por parte da China Azul. Só que o “xeque mate” pode ser evitado. Aquilo que parecia ser uma utopia para alguns, tem chances de se tornar realidade. A derrota de ontem do Ceará para o Corinthians, por 1 a 0, em pleno Castelão, pela 37ª rodada do Brasileiro, reascendeu a chama celeste. Agora, a Raposa vai para seus dois últimos desafios do ano para tentar manter vivo lemas como “a história não mente, jamais vai mudar” e impedir uma mancha em suas páginas heroicas e imortais.

Nesta quinta (5), às 19h15, uma pedreira pela frente, o Grêmio, quinto colocado na competição, na Arena do Grêmio. Ao Tricolor, o triunfo vale a quarta posição, que atualmente pertence ao Athletico-PR, vitorioso no duelo com o Santos, nessa quarta-feira. Ao Cruzeiro, um lugar fora da zona de rebaixamento, habitada pelos azuis há três jornadas consecutivas.

Mesmo que não supere os gaúchos, a Raposa ainda teria mais uma chance, na rodada final, ante o Palmeiras, dono do terceiro posto deste Brasileiro e que ainda aspira chances de encerrar sua participação como vice-campeão. Esta partida será realizada no domingo (8), às 16h, no Mineirão, com presença única de torcedores cruzeirense. Nos mesmos dia e horário, o Ceará visita o Botafogo, no Rio de Janeiro, ciente de que o Fogão ainda luta por vaga na Sul-Americana.

Milagre?

O gol do Timão, marcado por Gustagol, foi bastante comemorado pelos torcedores da Raposa. Para muitos, foi o “tento mais importante do Cruzeiro nesta temporada”, até agora. E, para a alegria celeste, pode ser o início de um “milagre”. Aqueles que já haviam jogado a toalha tiraram a camisa do armário para torcer por algo antes improvável. E anseiam por um final feliz nesta trajetória, por enquanto, medíocre deste gigante de quase 99 anos.

GRÊMIO X CRUZEIRO

Motivo: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio

Horário: 19h15

Arbitragem: André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence, todos de Goiás

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura, David Braz (Geromel), Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli (Pepê) e Everton; Luciano

Técnico: Renato Gaúcho

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Cacá, Léo e Egídio; Henrique, Éderson, Ariel Cabral, Orejuela e David;

Fred

Técnico: Adilson Batist