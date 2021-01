O tão sonhado título do Brasileiro Sub-20 está bem perto, mas falta passar por mais um adversário em dois confrontos decisivos. Neste domingo (17), o Atlético recebe o Athletico-PR, às 20h, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, no primeiro jogo da final da competição.

O duelo da volta ocorrerá no domingo que vem (24), no mesmo horário, só que no CAT do Caju, em Curitiba. Se houver dois resultados iguais, o campeão será definido por meio de disputa de pênaltis.

Com nove gols marcados no torneio, o meia Giovani é uma das principais armas do Galinho nesta final.

"A gente estudou muito o adversário e sabe que o Athletico-PR é uma equipe muito forte e qualificada, mas temos nosso mérito também. Nossa equipe também é muito forte, e esperamos fazer uma boa partida, colocar em prática tudo o que trabalhamos durante a semana", afirmou.

O Atlético chegou à decisão após terminar a primeira fase em primeiro lugar e despachar Palmeiras, nas quartas de final, e Corinthians, nas semi. Agora, falta superar o Athletico-PR.

"Nossa equipe fez uma grande competição e está preparada. Claro que fizemos alguns ajustes pontuais nessa semana, analisando o adversário, mas estamos muito bem preparados. É uma demonstração de uma equipe muito forte, muito qualificada, com muita confiança de fazer uma grande final e buscar o título", destacou o técnico alvinegro Marcos Valadares.