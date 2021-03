Único time mineiro a vencer na primeira partida das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei, o Fiat/Minas volta à quadra nesta segunda-feira (15), a partir das 16h30, e encara novamente o Apan/Eleven/Blumenau, de Santa Catarina. No jogo de ida, disputado em BH, os donos da casa venceram por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 27/25).

Se vencer novamente nesta segunda, agora no Sul do país, o time minastenista se classifica para a semifinal. Em caso de 'troco' do Blumenau, um terceiro confronto será disputado, na sexta (19), às 16h30, na Arena MTC. Com melhor campanha na primeira fase, o Minas tem a vantagem de decidir a vaga em casa.

O oposto cubano Escobar, destaque da primeira partida com 16 pontos anotados, e eleito o melhor em quadra, espera que o time mantenha a mesma concentração no segundo jogo para conquistar a classificação.

“O time está se preparando bem, estamos vendo isso no dia a dia de treinamentos. Acho que para conquistar a vitória em Blumenau temos que continuar com a mesma concentração e com o trabalho que estamos fazendo, que é muito bom. Vamos em frente que estamos em um bom caminho”, afirmou.

