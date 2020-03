O América inicia neste domingo (15), a sua caminhada no Campeonato Brasileiro A2 Feminino. Em duelo marcado para o Sesc Venda Nova, o Coelho vai enfrentar o Serc-MS, às 16h, na estreia das duas equipes no grupo D do torneio.

Em função da pandemia coronavírus, a Federação Mineira de Futebol (FMF) determinou que a partida será realizada com portões fechados.

Depois de chegar as oitavas de final da competição no ano passado, a equipe alviverde pensa alto para esta temporada, mirando o acesso à elite do futebol brasileiro feminino.

“A expectativa é a melhor possível para a nossa estreia no Brasileiro A-2, estamos trabalhando forte para chegar no mais alto nível possível e sair com a vitória já no primeiro jogo. Muitas pessoas consideram o América favorito pra conseguir o acesso à serie A-1, principalmente pela campanha realizada no ano passado, mas nós temos total consciência de que precisamos mostrar o resultado dentro de campo, pois é um novo ano e planejamos dar o nosso melhor”, afirmou a meia Rafa.

Uma das referências do elenco do Coelho, a goleira Deka comentou sobre a preparação do time para o primeiro duelo deste domingo.

“Apesar de termos pouco conhecimento do time adversário, estamos treinando bastante, acertando alguns detalhes, e muito focadas no jogo da estreia. A Kethleen vem nos orientando diariamente para que tudo ocorra da melhor maneira, para irmos cada vez mais forte em busca do nosso objetivo”, completou.

Além de América e Serc, completam o grupo D do torneio: Atlético, Foz Cataratas, Juventus-SP, e o Operário de Várzea Grande, do Mato Grosso.