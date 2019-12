Mais uma vez, o ginásio Divino Braga receberá uma edição do Campeonato Mundial de Voleibol Masculino. A partir desta terça-feira (3), grandes nomes do esporte estarão em Betim, buscando o maior título da modalidade. Tricampeão, o anfitrião Sada/Cruzeiro vai reencontrar velhos conhecidos ao longo da briga pelo tetra.

Logo na estreia, às 20h30 desta terça, a tabela colocou frente a frente Cruzeiro e Zenit Kazan, finalistas das edições de 2015 e 2016. Em ambas decisões, também disputadas no Divino Braga, a equipe celeste saiu com o caneco. Em 2017 foi a vez dos russos se sagrarem campeões mundias, batendo os brasileiros na semifinal.

O reencotro marcado para o segundo compromisso da Raposa no torneio é mais pessoal. É que do outro lado da rede, defendendo o Lube Civitanova -atual campeão europeu- estão os cubanos Simón e Leal. O primeiro, teve passagem mais curta e conturbada por Belo Horizonte, enquanto o segundo se tornou um dos símbolos da vitoriosa história do Cruzeiro no vôlei.

A equipe italiana ainda conta com o levantador Bruninho, companheiro de seleção de vários dos atletas cruzeireses.

Na quinta-feira (5), os comandados pelo argentino Marcelo Mendez fecham a participação na primeira fase do torneio dinate do Al-Rayyan, do Catar.

Fórmula de disputa.

As quatro equipes participantes do mundial se enfrentam em turno único na primeira fase da competição. Então, haverá cruzamento olímpico e os times duelam nas seminais e, consequentemente, os vencedores na grande decisão.

Confira a tabela da primeira fase do mundial

Terça, 03/12/19

18h – Lube Civitanova x Al-Rayyan

20h30 – Sada Cruzeiro x Zenit Kazan

Quarta, 04/12/19

18h – Zenit Kazan x Al-Rayyan

20h30 – Sada Cruzeiro x Lube Civitanova

Quinta, 05/12/19

18h – Lube Civitanova x Zenit Kazan

20h30 – Sada Cruzeiro x Al-Rayyan