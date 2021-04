Pressionado pelo desempenho aquém do esperado do Atlético neste início de temporada, o técnico Cuca terá pela frente semanas que vão decidir o futuro do time em dois campeonatos.

Paralelamente à disputa da fase de grupos da Copa Libertadores, o Galo joga as semifinais do Campeonato Mineiro nos dois próximos fins de semana contra o Tombense.

O Gavião Carcará, inclusive, traz boas lembranças ao comandante alvinegro, que busca o quarto título do Mineiro, sendo o terceiro pelo Atlético, que se juntariam ao vencido pelo Cruzeiro.

Em 2013, ano em que também conquistou a Libertadores, o Galo encarou justamente o time de Tombos, então debutante do campeonato, na semifinal do Estadual.

Momento iluminado

Na ocasião, assim como agora, o Alvinegro teve que dividir as atenções entre as duas competições. Após vencer o jogo de ida da semi por 2 a 0, no estádio Almeidão, em Tombos, em 27 de abril, com gols de Luan e Leandro Donizete, o Atlético teve que rapidamente virar a chave e já pensar nas oitavas de final da Libertadores.

Seis dias depois, o Galo entrou em campo no Morumbi, para encarar o São Paulo, no primeiro jogo do confronto, e venceu por 2 a 1, de virada, com Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli balançado as redes para o Alvinegro, e Jadson para o Tricolor Paulista.

Na sequência, em um dos melhores momentos da equipe naquela temporada, duas goleadas selaram as classificações.

Em 5 de maio, o Atlético fez 5 a 1 no Tombense, no Independência, e avançou à decisão. Luan, Gilberto Silva, Leonardo Silva, Josué e Guilherme marcaram para o Galo. Júnior Negão descontou para o Gavião Carcará.

Três dias depois, o Galo aplicou 4 a 1 no São Paulo, no Horto, com grande atuação de Ronaldinho, e passou para as quartas de final. Jô (três vezes) e Diego Tardelli fizeram para o Alvinegro. Luis Fabiano marcou o de honra da equipe paulista.

O final da história os atleticanos lembram com carinho. Sob a batuta de R10 e cia, o Galo superou o Cruzeiro na final e levantou a taça do Mineiro. Alguns meses depois, conquistou o título do principal torneio do continente.

Duelo importante

Antes de pensar no Tombense, os comandados de Cuca tem um importante duelo pela Libertadores. Nesta terça, o Atlético enfrenta o América de Cali, da Colômbia, às 19h15, no Mineirão, pela segunda rodada do grupo H.

Além da necessidade de apresentar evolução no desempenho da equipe, o Galo precisa somar os três pontos para não correr o risco de comprometer a classificação para a próxima fase.

Na estreia na competição, o Alvinegro empatou em 1 a 0 com o Deportivo La Guaira, da Venezuela, em Caracas. No outro confronto da chave, o Cerro Porteño, do Paraguai, venceu o América por 2 a 0, fora de casa, e lidera o grupo.