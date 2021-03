Contratado no início da temporada com a missão de levar o Cruzeiro de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Felipe Conceição ainda busca a melhor formação para o time celeste.

Com um elenco reformulado, encorpado com sete contratações realizadas neste início de trabalho, o comandante da Raposa conta atualmente com 36 jogadores no plantel principal.

Desses, apenas o zagueiro Léo, o volante Henrique e o atacante Zé Eduardo não estão à disposição da comissão técnica.

Os dois primeiros entregues ao departamento médico desde o ano passado, e o centroavante afastado das atividades, enquanto os médicos avaliam uma alteração cardíaca detectada no final de fevereiro.

Tentativas

Nos seis jogos da Raposa na temporada, sendo cinco pelo Campeonato Mineiro e um pela Copa do Brasil, o treinador utilizou 21 jogadores até o momento.

O setor com maior rotatividade é o ataque, que teve sete jogadores diferentes escalados até então: Airton, Felipe Augusto, Bruno José, William Pottker, Marcelo Moreno, Thiago e Rafael Sóbis.

Já no gol e na lateral-direita, Fábio e Cáceres seguem absolutos, atuando em todas as partidas até então.

A lateral-esquerda existe a disputa entre o jovem Matheus Pereira e o experiente Alan Ruschel, testados neste início de ciclo com o novo treinador.

Na zaga, entre lesões e ausências pela Covid-19, quatro jogadores foram utilizados: Manoel, Ramon, Eduardo Brock e Weverton.

Para atuar na função de volante, Conceição já formou duplas usando as seguintes peças: Jadson, Matheus Barbosa, Adriano e Matheus Neris.

Por fim, na armação das jogadas Claudinho e Marcinho foram os mais escalados, sendo que Alan Ruschel foi deslocado para a função na derrota por 1 a 0 para o América, no último domingo (21), no Independência.

À espera de uma chance

Além dos três jogadores que estão sem condição de jogo no momento, o elenco estrelado contra com mais 11 jogadores que aguardam a primeira chance com Felipe Conceição.

A maioria deles formados no clube, como os goleiros Lucas França, Vitor Eudes, Vinicius e Denivys, o lateral-direito Geovane, os zagueiros Paulo e Guilherme Matos, o volante Lucas Ventura (anteriormente chamado de Nonoca), o meia Marco Antônio e os atacantes Stênio, Gui Mendes e Welinton.

O último, já com experiência no time principal da Raposa, com 32 partidas e dois gols no currículo.

Na quinta colocação do Campeonato Mineiro, com sete pontos, o Cruzeiro se preparara para o duelo com o Tombense, no dia 1º de abril, no Mineirão, na retomada do Campeonato Mineiro.

JOGADORES UTILIZADOS EM 2021

Goleiro: Fábio

Lateral-direito: Cáceres

Laterais-esquerdos: Alan Ruschel e Matheus Pereira

Zagueiros: Manoel, Ramon, Eduardo Brock e Weverton

Volantes: Jadson, Matheus Barbosa, Adriano, Matheus Neris

Meias: Marcinho e Claudinho

Atacantes: Airton, Felipe Augusto, Bruno José, William Pottker, Marcelo Moreno, Thiago e Rafael Sóbis

Total: 21 jogadores

JOGADORES NÃO UTILIZADOS ATÉ O MOMENTO

Goleiros: Lucas França, Vitor Eudes, Vinicius e Denivys

Lateral-direito: Geovane

Zagueiros: Paulo, Guilherme Matos e Léo (lesionado)

Volantes: Lucas Ventura e Henrique (lesionado)

Meia: Marco Antônio

Atacantes: Stênio, Welinton, Gui Mendes e Zé Eduardo (afastado por alteração cardíaca)

Total: 15 jogadores