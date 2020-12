31 anos e 31 jogos com a camisa do Atlético. Podemos lembrar também que 31 é o DDD de Minas Gerais. O motivo? Provar que o atacante Keno já se sente em casa na Cidade do Galo e no clube que defende desde a metade de 2020.

Entrevistado desta quarta-feira (30), por via remota, o artilheiro do Galo na temporada relembrou o momento difícil que passou quando foi contratado. Com a parte física bem abaixo do ideal, ele precisou, literalmente, correr contra o tempo para poder ajudar o alvinegro no Brasileirão.

"Tive um problema no começo, acima do peso e com o físico muito abaixo. Por isso passei por um momento muito ruim. O Sampaoli queria que eu jogasse logo e ainda bem que consegui ajudar o Atlético", comentou o camisa 11, autor de 11 gols pelo Galo.

"Temos que nos manter firmes e treinar bastante. A reta final será intensa. Foi um ano em qe a pandemia travou muita coisa, mas nos saímos bem. Ano que vem será melhor do que este ano", finalizou.