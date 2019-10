Com 99% de risco de rebaixamento e com apenas três vitórias em 28 jogos no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense não parecia representar perigo ao Atlético. Só parecia.

Aproveitando a fragilidade do time comandado por Vagner Mancini e também com a má sorte que rodeia o alvinegro, a equipe Condá fez 2 a 0 em BH e chegou à segunda vitória como visitante na competição.

Curiosamente, o único triunfo da equipe de Chapecó até esta quarta-feira (30) havia sido no mesmo palco; contra o Cruzeiro, maior rival do Galo, o alviverde venceu por 2 a 1, também no Independência.

Com mais uma derrota, a sexta em casa, o Atlético estaciona nos 35 pontos e vê os times da zona de rebaixamento cada vez mais próximos. No próximo sábado (2), os comandados de Mancini vão ao Nordeste do país encarar o Fortaleza de Rogério Ceni.