O Uberlândia estreou e deu adeus à Copa do Brasil nesta quinta-feira (11). Jogando no Parque do Sabiá, o time mineiro precisava vencer o Luverdense por qualquer placar. Mas acabou ficando no empate em 1 a 1, resultado que, segundo o regulamento, foi o suficiente para o time mato-grossense avançar à segunda fase da competição.

Mailson abriu o placar para a equipe do Triângulo, aos 25 minutos, mas Isac, aos 45, anotou o gol da igualdade e da classificação do Luverdense.

O Uberlândia segue sem ganhar na temporada 2021. No Mineiro, o time foi derrotado para URT e Atlético e empatou com o Cruzeiro, e na Recopa Mineira perdeu o jogo e o título para o Tombense.

A equipe alviverde entra em campo na próxima segunda-feira (15), às 16h, novamente em casa, contra o Pouso Alegre, pela quarta rodada do Estadual.