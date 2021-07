Contratado em fevereiro com o intuito de dar consistência ao meio-campo do Cruzeiro, o volante Matheus Barbosa vem se destacando pelo seu rendimento ofensivo. Com sete gols em 25 jogos, o jogador já superou o goleador máximo da Raposa na temporada passada. No ciclo 2020/2021, o atacante Rafael Sóbis balançou as redes seis vezes em 16 partidas com a camisa estrelada.

Barbosa deixou sua marca quatro vezes na Série B - o que o coloca na vice artilharia do torneio - duas no Campeonato Mineiro e ainda em uma oportunidade na Copa do Brasil. Destaque para o duelo com o Vasco, pela sexta rodada do Brasileiro, em que balançou as redes duas vezes e garantiu o triunfo dos azuis por 2 a 1, de virada.

O segundo maior goleador do time celeste em 2021 é o atacante Felipe Augusto, com quatro gols marcados. Sem brilho até o momento, Rafael Sóbis balançou as redes apenas duas vezes.

Puxado por Matheus, a Raposa tem o melhor ataque da Segunda Divisão Nacional, com 13 gols em oito jogos.

Na 14ª colocação, com oito pontos, o time celeste volta a campo neste sábado, para encarar o Brasil-RS, às 19h, no estádio Bento Freitas.