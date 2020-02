O primeiro clássico da temporada em Minas Gerais terminou empatado. Em um jogo com o primeiro tempo mais truncado e uma segunda etapa com as equipes buscando de forma mais aguda o ataque, Cruzeiro e América ficaram no 1 a 1, na tarde deste domingo (9), no Mineirão, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

A tarde foi dos meias, já que Ademir marcou o gol americano, com o jovem Maurício, em um chutaço de fora da área, deixando tudo igual no marcador e salvando o Cruzeiro no Gigante da Pampulha.

O resultado mantém a Raposa na liderança do Estadual com dez pontos em quatro jogos. Essa posição pode ser perdida caso o Atlético vença a URT, no Zama Maciel, no complemento da quinta rodada, também neste domingo. O Alvinegro tem 8 pontos e se vencer chegaria a 11 em cinco jogos.

O time celeste tem um jogo ainda por jogar, já que o duelo com o Tombense na segunda rodada, marcado para 25 de janeiro, foi adiado por causa das fortes chuvas. Inicialmente, a Federação Mineira de Futebol (FMF) havia remarcado o confronto para 22 de fevereiro, mas por causa do Carnaval e de detalhes envolvendo efetivo policial, a partida será realizada no dia 20.

Já o América é o quarto colocado com oito pontos, e também tem um jogo por fazer. A partida contra o Villa Nova, também pelo motivo das fortes chuvas, foi adiada. A partida acontecerá na próxima quarta-feira, no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima.

O jogo

O grande pecado do Cruzeiro no primeiro tempo foi não saber trabalhar bem as jogadas ofensivas. O time de Adilson Batista até tinha mais a posse de bola bola, mas o América do Lisca, com um posicionamento bem defensivo e organizado, impediu que a Raposa tivesse sucesso em suas tentativas de ataque.

Por causa da dificuldade em chegar à área do goleiro Airton os jogadores celestes exageravam nas tentativas de lançamentos e passes em profundidade. O setor de criação, sem criatividade para sair da forte marcação, fez com que as chances da equipe estrelada acontecessem em chutes de fora da área que não assustaram o arqueiro americano.

O América também tinha como dificuldade criar jogadas ofensivas. A Raposa pressionava o Coelho, que pouca coisa criava na meia-ofensiva. Tanto que a avaliação do meia Ademir foi justamente ao fim do primeiro tempo.

"A gente está encontrando dificuldade, ciente que seria pressão do time deles. Temos que focar no contra ataque, para buscar o gol e conseguir sair com a vitória", disse

Um dos jogadores que mais se movimentou pelo lado do Cruzeiro, Everton Felipe comentou sobre os espaços criados, mas também falou do que faltou nos primeiros 45 minutos para sua equipe.

"Não está tão dificil achar espaço, o passe. As vezes está faltando forçar um pouco o passe. Temos que ajustar as posições, sem deixar espaço no meio, analisou Everton Felipe ao fim do primeiro tempo.

Falando em espaço, foi isso que ambas as equipes tiveram no segundo tempo. Com destaque para o América, que soube aproveitar primeiro e abrir o marcador.

Após falha de marcação no lado direito do Cruzeiro, Felipe Augusto recebeu passe, saiu da marcação, e tocou rasteiro para Ademir. Dentro da área, com um toque sutil, o meia alviverde estufou as redes do goleiro Fábio: 1 a 0 para o Coelho.

A equipe de Lisca tentou aproveitar a desorganização cruzeirense logo após o gol e assustou logo em seguida. Rickson, que entrou no segundo tempo na vaga do autor do gol americano, tocou para Rodolfo, que chutou na saída de Fábio, mas a bola saiu pela esquerda.

E para quem imaginava um Cruzeiro sem forças para reagir, saiu dos pés de um garoto o gol de empate. Sávio saiu errado, Edilson recuperou a bola e encontrou Maurício, que, do meio da rua, acertou um chutaço no ângulo de Airton e deixou tudo igual no marcador: 1 a 1.

CRUZEIRO 1 X 1 AMÉRICA

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão, em BH

Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Auxiliares: Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira

Gol: Ademir, aos 24 minutos, e Maurício, aos 36 minutos do segundo tempo

Cartão Amarelo: Machado, Jadsom, Léo (CRU); Zé Ricardo (AME)

Cartão Vermelho: Não houve

Público: 19.330

Renda: R$ 337.203,00