Autor do último gol do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, até agora, Felipe Augusto vem tentando reconquistar um lugar no time titular comandado pelo xará Conceição. Sobretudo para a próxima partida do time, o clássico diante do Atlético, no domingo (11), às 16h, no Mineirão, pela nona rodada do Estadual.

Mas, independentemente se vai começar jogando entre os 11 principais ou será acionado no decorrer do duelo, o atacante quer colaborar com a equipe neste desafio tão esperado.

"Sabemos que clássico é um jogo diferente. Temos que dar tudo nosso e um pouco mais ainda. Então, a expectativa é alta. Vamos nos preparar nestes dias e dar sequência aos nossos bons resultados", afirmou ele, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (8).

Apesar de debutante no dérbi, vestindo a camisa do Cruzeiro, Felipe Augusto tem ciência do peso que é superar o maior rival.

"É meu primeiro clássico, mas como sou mineiro, pude crescer vendo essa rivalidade. E sei da importância que é vencer um clássico, de entrar ligado, disputando todas as bolas, tentando ganhar todas as divididas. Vamos nos preparar, concentrar, dar nosso melhor e tentar sair vitoriosos. E vencer um clássico é muito importante para a sequência do trabalho", disse.

