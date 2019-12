Sem a desejada vaga na Libertadores, mas livre do rebaixamento e garantido na Copa Sul-Americana, o Atlético termina a atual temporada no domingo, encarando o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, mas com o pensamento já em 2020.

Contudo, o jogo diante do Colorado poder valer uma posição melhor no Brasileirão, onde o Galo é 12º colocado, e, consequentemente, mais dinheiro em caixa. Cabe lembrar que 30% da grana da TV aberta leva em consideração a colocação final.

Apesar de se ter praticamente a certeza de que o técnico Vagner Mancini não será mantido no cargo, outra constatação é de que a remontagem do Atlético passa por um melhor aproveitamento do volante Jair, maior revelação do clube em 2019, embora ele já tenha 25 anos.

Criado no Internacional, mas contratado junto ao Sport, no início deste ano, a titularidade só virou certeza para o gaúcho de Ibirubá no segundo semestre, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no Independência, quando o Galo fez 2 a 0 mais foi eliminado.<EM>

CONTUSÕES

E mesmo assim, a presença entre os titulares teve ciclos, pois lesões musculares atrapalharam o seu aproveitamento Rodrigo Santana e Vagner Mancini.

A boa atuação diante do Botafogo, na última quarta-feira, no Mineirão, quando abriu o caminho para a vitória do Galo por 2 a 0 e ajudou a garantir matematicamente o clube na Sul-Americana, foi mais uma prova de que Jair termina 2019 como o atleta que mais se valorizou no Atlético na temporada.

O bom futebol do volante, inclusive, chamou a atenção de outros clubes. No Sul, a imprensa noticia o interesse do Grêmio, que tem o meia Luan, que é pretendido pelo Atlético.

Não chega a ser nada específico para Jair, mas as lesões musculares deste ano farão com que ele tenha um monitoramente especial na pré-temporada do ano que vem.

Segundo uma fonte, é padrão no clube se utilizar os problemas vividos no ano anterior como experiência para o ano seguinte.

E Jair termina 2019 provando que precisa sim ser bem cuidado, já que o Atlético com ele é sem dúvida.