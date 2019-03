Não faltaram motivos para que a torcida do Atlético cantasse alto no Mineirão, na tarde deste domingo (24). Além da celebração dos 111 anos do Galo, que teve festa embalada por grandes nomes da música como Dudu Nobre e o rapper mineiro Djonga, a torcida que compareceu em peso ao Gigante da Pampulha, viu a equipe golear o Tupynambás, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Mineiro.

Com dois gols de Cazares e um belíssimo de Ricardo Oliveira, após uma cobrança magistral de falta, o time alvinegro garantiu a vaga na semifinal do Estadual e a festa estendida da torcida após vencer a equipe de Juiz de Fora, por 3 a 1.

Começando a todo vapor, o Galo abriu vantagem na posse de bola e no número de finalizações. Com uma postura ofensiva, o time abriu o placar aos 27 minutos, quando Luan rolou a bola na medida para Cazares finalizar, sem chances para o goleiro do Tupynambás. Depois do Gol, o alvinegro manteve a pressão.

A equipe de Juiz de Fora aproveitou os espaços deixados pela postura ofensiva do Galo e deu a resposta aos 38 minutos, quando o atacante Ademilson ganhou no alto da defesa atleticana e cabeceou no chão para uma bela defesa de Victor. O goleiro do Tupynambás também brilhou fazendo uma grande defesa após o desvio no chute de Ricardo Oliveira.

Com mais equilíbrio entre as equipes, o segundo tempo até dava sinais de que seria mais morno, mas não foi. A primeira grande chance veio aos 11 minutos, quando Ricardo Oliveira chutou na trave do gol defendido por Renan. Seis minutos depois, Cazares marcou novamente, ampliando a vantagem do Galo. O arremate certeiro veio após uma assistência de Maicon Bolt, que havia entrado há pouco tempo no lugar do uruguaio Terans.

A resposta do Tupynambás veio aos 26 minutos, após a boa cobrança de pênalti de Ademilson. Em uma bela cobrança de falta, Ricardo Oliveira marcou seu décimo gol na temporada, ampliando a vantagem do Galo.

Com a bela vitória diante do Tupynambás, o Atlético garante a vaga na Semifinal do Campeonato Mineiro. Ainda sem adversário confirmado, o Galo abre a próxima fase do Estadual.

ATLÉTICO 1 X 1 TUPYNAMBÁS

DATA: 24 de março de 2019

LOCAL: Estádio Mineirão

MOTIVO: Quartas de final do Campeonato Mineiro

GOLS: Cazares, aos 27 minutos do primeiro tempo e aos 17 do segundo, Ademilson, de pênalti aos 26 minutos.

ARBITRAGEM: Emerson Ferreira de Almeida, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Magno Arantes Lima

CARTÕES AMARELOS: Jair (Atlético); Igor Soares (Tupynambás)

CARTÃO VERMELHO Vitinho (Tupynambás)

PÚBLICO: 46.924

RENDA: R$ 513.148

ATLÉTICO - Victor, Guga, Réver, Igor Rabello, Fábio Santos; Zé Welison, Jair (Elias) e Cazares; Luan, Terans (Maicon Bolt) e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

TUPYNAMBÁS - Renan; Gustavo Crecci, Adriano, Gregory e Hipólito; Léo Salino (Guilherme Henrique), Marcel, Anderson Santos (Igor Soares) e Núbio Flávio; Matheus Pimenta (Eraldo) e Ademilson.